Beşiktaş ve Göztepe Eşitliği Bozamıyor Mu?

MAÇIN DURUMU

Beşiktaş ile Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya geliyor. Mevcut durumda maçta 1-1’lik bir eşitlik bulunuyor. Beşiktaş, elenip elenmediği konusunda merak uyandırıyor.

MÜSABAKANIN DETAYLARI

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş, ev sahibi olarak Göztepe ile mücadele ediyor. Maç, Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleşiyor ve hakem Atilla Karaoğlan bu karşılaşmanın düdüğünü çalıyor. Ayrıca, VAR koltuğunda Hollandalı Pol van Boekel yer alıyor.

Bu eşleşmenin galibi, yarı finalde Trabzonspor’un rakibi olacak. Şu an için maç 1-1 devam ediyor. Eğer eşitlik bozulmazsa, karşılaşma uzatmalara geçecek. Uzatmalarda da eşitlik devam ederse, seri penaltı atışlarına gidilecek. Galip gelen takım ise bir üst tura yükselecek.