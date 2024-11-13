Beşiktaş ve TFF Başkanları Görüştü

TOPLANTI VE AÇIKLAMALAR

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulundu. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirilen toplantının ardından, her iki başkan da basın mensuplarının karşısına çıkarak görüşlerini paylaştı. Bu toplantıda Hacıosmanoğlu’nun açıklamaları dikkat çekti.

YERLİ HAKEMLER VE GÜVEN

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, “Yerli hakemlerimize inanıyoruz” diyerek VAR sistemindeki hataları kabul etmediğini belirtti. Hacıosmanoğlu, kulüplerin yabancı hakem talebine de değinerek, “Kulüplerden talep olabilir fakat biz hala çocuklarımıza inanıyoruz” ifadesini kullandı. MHK seminerinin yakın zamanda yapılacağını ve bu konunun detaylı bir şekilde ele alınacağını dile getirdi. Hakem hatalarının azalmaması durumunda alternatif planların da değerlendirileceğini söyledi. Ayrıca, MHK’nın yetkilerinin kulüplere verilmesi gerektiğini ve bu konuda çalışmalara başladıklarını vurguladı. “Allah bizleri bu insanlara karşı mahcup etmesin” diye ekledi.

SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER

Hasan Arat ise toplantıda yaşanan sorunları gündeme getirdi. Arat, “Sayın başkan buraya gelirken çok önemli sözler verdi. Kendisine, kişiliğine ve ekibine inanıyoruz” dedi. Camiadaki sıkıntıların büyük üzüntülere neden olduğunu ve haksızlıkların artık tahammül edilemez bir noktaya geldiğini vurguladı. Hakemlerin daha duyarlı olması gerektiğini, aksi takdirde sosyolojik sıkıntıların baş gösterebileceğini ifade etti. Arat, “VAR’da yabancı hakem konusunda ısrarımız devam ediyor. İlk derbide bu denemeyi yapabilirsiniz” diye belirtti. Ligin adil bir şekilde devam etmesi gerektiğini ve Avrupa’da önemli karşılaşmalara odaklanarak, daha iyi sonuçlar almak istediklerini dile getirdi.

BEŞİKTAŞ’IN GELECEĞİ VE HAFTALAR

Arat, Beşiktaş’ta yaşanan kırılmaların takımı olumsuz etkilediğini, kötü bir maçta hakeme sığınmadıklarını ancak hakem hatası ile karşılaştıklarında bunu dile getirdiklerini belirtti. Son olarak, “Bizler burada kalıcı değiliz, sayın başkana huzurlarınızda teşekkür ederim” diyerek toplantıyı noktaladı. Bu toplantının, Türk futbolunda önemli gelişmelere öncülük etmesi bekleniyor.