Beşiktaş yarın galibiyet için sahaya çıkacak

Beşiktaş yarın galibiyet için Lizbon ile karşı karşıya gelecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu’nda mücadele veren Beşiktaş yarın galibiyet için Portekiz ekibi Lizbon ile karşı karşıya gelecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü maçında yarın Portekiz’in Sporting Lizbon ekibini konuk edecek Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın, takımının başında ilk Avrupa galibiyeti sevincini yaşamak için sahaya çıkacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu’nda yarın Sporting Lizbon ile karşılaşacak siyah- beyazlı takım, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki 4 maçta galibiyet alamadı.

Beşiktaş geçen sezon şampiyonluğa taşıyan Yalçın, efsanesi olduğu kulüpte henüz Avrupa galibiyeti sevinci yaşayamadı.

Beşiktaş, Yalçın yönetiminde Avrupa kupalarındaki 4 maçta bir beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

Siyah-beyazlı takım, geçen sezonun başında UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda PAOK’a deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Bu yenilginin ardından Avrupa Ligi’nde yine eleme turuna çıkan Beşiktaş, Portekiz’in Rio Ave takımıyla eşleşti. İstanbul’daki karşılaşmanın normal ve uzatma süresi 1-1 berabere biterken, penaltılarda 4-2 rakibinin gerisinde kalan Beşiktaş Avrupa’dan elendi.