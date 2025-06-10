Beşiktaş, Yeni Sezon İçin Hazırlanıyor

BEŞİKTAŞ’IN SEZON HAZIRLIKLARI BAŞLIYOR

Yeni sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle yola çıkacak olan Beşiktaş, sezon öncesi hazırlık kampının programını duyurdu. Siyah-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıkları için Avusturya’da dört hazırlık maçı gerçekleştireceğini açıkladı. Yapılan açıklamada, ST Pölten, FC Admira Wacker, Wolfsberger AC ve FC Petrzalka ile oynanacak hazırlık maçlarına yer verildi.

KAMP TARİHLERİ BELİRLENDİ

Futbol A Takımı, 2025-26 sezonu hazırlıklarına 28 Haziran Cumartesi günü saat 17.00’de BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yapacağı antrenman ile başlayacak. Beşiktaş, 3 Temmuz Perşembe gününe kadar hazırlıklarını İstanbul’da sürdürecek. Takım, yurtdışı kampını ise 4-18 Temmuz tarihleri arasında Avusturya’nın Bad Erlach kasabasında gerçekleştirecek.

Beşiktaş, Avusturya kampı sırasında dört hazırlık maçı yapacak. İşte ekibin hazırlık maçları programı:

10 Temmuz Perşembe 20.00 Beşiktaş – ST Pölten (NV Arena)

13 Temmuz Pazar 18.00 Beşiktaş – FC Admira Wacker (Datenpol Arena)

16 Temmuz Çarşamba 19.30 Beşiktaş – Wolfsberger AC (Alpenstadion Kapfenberg)

17 Temmuz Perşembe 19.30 Beşiktaş – FC Petrzalka 1898 (Ergo Arena)