Beşiktaş Yeni Sözleşme İmzaladı

BEŞİKTAŞ FİBABANKA İLE YENİ SÖZLEŞME

Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı, Sırp başantrenör Dusan Alimpijevic ile 2 yıllık bir sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Başantrenörümüz Dusan Alimpijevic ile yola devam” ifadeleri yer aldı.

DUSAN ALİMPİJEVİC’İN BAŞARILARI

Açıklamada, “Beşiktaş Fibabanka Takımımıza katıldığı günden bu yana camiamızın sevgisini kazanmış olan ve birlikte önemli başarılar kazanacağımıza inanmış olduğumuz başantrenörümüz Dusan Alimpijevic ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır. Dusan Alimpijevic’e yeni dönemde üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.” denildi.