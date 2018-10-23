Beşiktaş, yeniden Talisca’yı istiyor

Beşiktaş’tan Çin ekibine transfer olan golcü oyuncu Anderson Talisca için siyah-beyazlı taraftarlar harekete geçti.

Beşiktaş’ın ligde ve Avrupa’da istediği sonuçları alamamasının ardından, siyah-beyazlı taraftarlardan flaş bir hamle geldi.

Beşiktaş taraftarları, siyah beyazlılarla kiralık kontratı sona eren ve Çin Ligi ekibi Guangzhou Evergrande’a transfer olan Anderson Talisca’nın Instagram hesabını, ‘Come to Beşiktaş’ (Beşiktaş’a gel) mesajlarıyla doldurdu.

Yeni kulübünde 14 maçta 14 gol ve 2 asistlik performans sergileyen Talisca, Beşiktaş’ta ise 2 sezonda 80 karşılaşmada 37 kez fileleri sarsmıştı.

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