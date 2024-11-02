Beşiktaş Yönetimi Takıma Destek Oluyor

Yönetimin Takımın Yanında Olma Çabası

Siyah-Beyazlı yönetim, derbi sonrasında takımının yanında kalmaya devam ediyor. Dünkü idmanı takip eden yöneticiler, maç sonrası teknik ekip ve oyuncularla bir araya geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, “İkinci Başkanımız Hüseyin Yücel, Asbaşkanımız Onur Göçmez, Futbol Şube Sorumlumuz ve Futbolu Temsilen Basın Sözcümüz Feyyaz Uçar ile Kamu ile İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz ve Basketbol Şube Sorumlumuz Burak Aslan, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Futbol A Takımımızla bir araya geldi.” denildi.

Teknik Ekip ve Oyuncularla Bilgilendirme Toplantısı

Açıklamada, “Takımımızın antrenmanını izleyen Yönetim Kurulu Üyelerimiz, daha sonra Teknik Direktörümüz Giovanni van Bronckhorst’tan takımımızın son durumu hakkında bilgi aldı.” ifadesine yer verildi. Antrenmanın ardından yönetim kurulu üyeleri, Kasımpaşa maçı öncesinde takımımıza başarılar diledi. Ayrıca, teknik heyete ve futbolculara tatlı ikram edildi.