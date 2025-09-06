Beşiktaş, Yusuf Yazıcı Transferini Yalanladı

TRANSFER İDDİALARINI REDDETTİ

Olympiakos’ta forma giyen 28 yaşındaki milli futbolcu Yusuf Yazıcı’nın ismi bir süredir Beşiktaş ile anılıyordu. Ancak Süper Lig’in önemli ekiplerinden Beşiktaş, Yazıcı için çıkan transfer iddialarını yalanladı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcu Yusuf Yazıcı’nın transferi için girişimde bulunduğumuz iddiasıyla yazılı ve görsel medyada yayımlanan haberler tamamen asılsızdır. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.” ifadesi kullanıldı.

YALÇIN’IN İSTEĞİYLE GÖRÜŞMELER YAPILDIĞI İDDİA EDİLDİ

61Saat’te yer alan bir habere göre Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın’ın isteği doğrultusunda kulüp yönetimi, Olympiakos’a bonservis ve performansa dayalı bonus teklifinde bulunduğu öne sürüldü. Ancak kulüp, bu iddiaları kesin bir şekilde reddetti.

OLYMPIAKOS’TA FORMA GİYİYOR

Yusuf Yazıcı, bu sezon Olympiakos’ta 2 maçta görev aldı ve bu karşılaşmalarda 1 kez gol sevinci yaşadı. Deneyimli orta saha oyuncusu, performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor.