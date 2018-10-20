Beşiktaş’ta 2 isim maça çıkmıyor

Göztepe ile mücadele edecek Beşiktaş İzmir'e 2 oyuncu eksik gitti.

Spor Toto Süper Lig heyecanı devam ediyor. İzmir ekibi Göztepe ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş’ta 2 isim kadroda yok.

Ligde yarın saat 19.00’da Bornova Stadı’nda Göztepe ile karşılaşacak olan Beşiktaş’ın maç kadrosu belli oldu.

Adriano Correia, Pepe ve Adem Ljajic sakatlıkları nedeniyle Domagoj Vida ise cezalı olması nedeniyle Göztepe kadroda yer almadı.

Teknik Direktör Şenol Güneş, Göztepe maçı kadrosuna şu futbolcuları dahil etti:

“Loris Karius, Tolga Zengin, Utku Yuvakuran, Gökhan Gönül, Enzo Roco, Fatih Aksoy, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Gary Medel, Necip Uysal, Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup, Dorukhan Toköz, Ricardo Quaresma, Jeremain Lens, Gökhan Töre, Güven Yalçın, Ryan Babel, Vagner Love, Cyle Larin, Mustafa Pektemek.”

TRT