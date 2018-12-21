Beşiktaş’a Babel’in yerine o geliyor

Beşiktaş’a yolların ayrıldığı tecrübeli oyuncu Babel’in yerine genç futbolcu Emre’nin geleceği öğrenildi.

Pepe gitti, Atiba bırakıyor, Adriano, Quaresma, Love ve Babel de gidici. Artık Dorukhan ve Güven gibi gençlerin formayı kaptığı siyah-beyazlıların son gözdesi Sivasspor’un yıldızı Emre Kılınç

Beşiktaş’ta gençleşme operasyonu bütün hızıyla devam ediyor, sıradaki hedef Sivasspor’un yıldızı Emre Kılınç… Henüz 19 yaşındaki Güven Yalçın’ın formayı kapmasından sonra 22 yaşındaki Dorukhan Toköz’ün de takımın en etkili isimlerinden biri olması, yönetimin takip etmek istediği transfer politikasında daha kararlı olmasını sağladı. Artık genç isimlere yönelen yönetimin listesindeki 1 numaralı isim Sivassporlu Emre Kılınç. Teknik direktör Şenol Güneş’in de kadrosunda görmeyi çok istediği 24 yaşındaki oyuncunun, takımda sürekli problem çıkaran Babel’in yerine düşünüldüğü öğrenildi.

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