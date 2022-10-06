Beşiktaş’a güzel haber

Beşiktaş’ın Fenerbahçe ile karşı karşıya geldiği maçta forma giyemeyen Kevin Nkoudou Giresunspor maçına yetişecek.
Kamerun Milli Takımı kampında yaşadığı sakatlık sonrası Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyen Kevin Nkoudou’da sürpriz gelişme yaşandı.
akatlığı bulunan Kevin Nkoudou dünkü idmanda bireysel program uyguladı. Kamerun Milli Takımı kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyen yıldız futbolcu cumartesi günü Giresunspor deplasmanında da büyük olasılıkla riske edilmeyecek.
Trabzonspor maçına yetiştirilecek
Sağ arka adalesinde gerilme ve ödem belirlenen Nkoudou’nun Süper Lig ’in 10. haftasında 16 Ekim Pazar günü Vodafone Park’ta Trabzonspor’la oynanacak kritik müsabakaya yetiştirilmesi planlanıyor. Yoğun tedavi uygulanan başarılı futbolcunun, Giresunspor maçından sonra takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.