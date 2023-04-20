Beşiktaş’a güzel haber

Beşiktaş Kulübü, Yunan ekibi Olimpiakos’tan ayrılan James Rodriguez ile anlaşma yapmak için harekete geçti.

Beşiktaş, Olimpiakos’tan ayrılan ve bonservisi elinde olan James Rodriguez’i gündemine almıştı. Kartal’a, Kolombiyalı yıldızın transferinde müjdeli bir haber geldi.

Beşiktaş’ta yeni sezon transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor.

Orta saha arayışında olan siyah beyazlıların, Olimpiakos’tan ayrılan ve serbest konumda bulunan James Rodriguez’i kadrosuna katmak istediği belirtilmişti.

Transferde birçok rakibi olan Kartal’a müjdeli haber geldi.

Kolombiya basını James ile ilgili flaş gelişmeyi duyurdu.

Hoydiariodelmagdalena’da yer alan habere göre River Plate’in, James’le ilgilendiği haberleri gerçeği yansıtmıyor. Haberde 31 yaşındaki futbolcunun, Arjantin devine gitmesinin imkansız olduğu bildirildi.

River Plate’in yıldız oyuncuya hiçbir zaman ilgisinin olmadığı vurgulandı. Böylelikle Beşiktaş, James Rodriguez ile ilgilenen tek kulüp konumunda kaldı.

Güncel piyasa değeri 9 milyon Euro olan James, bu sezon Yunanistan’da 24 maça çıkmıştı.

1.81 boyundaki futbolcu kariyerinde, Real Madrid, Everton, Al-Rayyan SC, Banfield, Porto, Envigado, Monaco ve Bayern gibi takımlarda da forma giymişti.