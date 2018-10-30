Beşiktaş’a güzel haber

Beşiktaş, Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geleceği maçın hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Maç öncesi siyah-beyazlı ekibe güzel haber geldi.

Beşiktaş’ta sakatlıkları bulunan Pepe, Adem Ljajic ve Ryan Babel, antrenmanın tamanında takımla birlikte çalıştı.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Dünkü maçta oynayan futbolcular antrenmanı salonda rejenerasyon çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile antrenmana başladı.

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