Beşiktaş’a kötü haber

Beşiktaş'ın peşinde olduğu Joey Veerman'dan kötü haber geldi.

Beşiktaş’ın peşinde olduğu Joey Veerman, siyah-beyazlı ekibin teklifi ile ilgilenmediğini açıkladı.

üper Lig’de pazar günü Galatasaray ile derbi mücadelesinde karşılaşacak Beşiktyaş’a bir süredir peşinde olduğu Hollandalı orta saha Joey Veerman’dan kötü haber geldi.

Ruud van Nistelrooy’un teknik direktörlüğünü yaptığı PSV’de forma giyen Hollandalı futbolcu, transfer açıklamasında bulundu.

İLGİYİ DOĞRULADI

Beşiktaş’ın kendisiyle ilgilendiğini doğrulayan Veerman, teklifle ilgilenmediğini söyledi.

Siyah-beyazlıların transfer için hamle yaptığını ifade eden 24 yaşındaki oyuncu, “PSV’den sonra atmak istediğim adım bu değil” dedi.

Voetbal International’a açıklamalarda bulunan Joey Veerman, Hızlı bir şekilde ilk 11’e döndüğü için mutlu olduğunu belirtti.

Bu sezon Hollanda Eredivisie’de 29 resmi maçta forma giyen Veerman, 4 gol ve 9 asistlik performans sergiledi. Oyuncunun kulübü PSV ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.