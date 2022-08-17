Beşiktaş’a kötü haber

Beşiktaş, Rachid Ghezzal’ın tarak kemiği-parmak bileşkesi eklem kapsülünde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.

beşiktaş’ta sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal’den kötü haber geldi.

Alanyaspor maçına ilk 11 başlayan Ghezzal, takımının 3. golüne imza atmış ikinci yarıda kenara gelmişti.

Beşiktaş’tan yapılan açıklamada, “Rachid Ghezzal’ın tarak kemiği-parmak bileşkesi eklem kapsülünde gerilme ve kısmi yırtık saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce devam edilmektedir.” ifadelerine yer verildi.

3 hafta sahalardan uzak kalması beklenen 30 yaşındaki futbolcunun, tedaviye vereceği yanıt ile sürecin daha kısaya inebileceği öğrenildi.