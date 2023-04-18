Beşiktaş’a kötü haber

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği yıldız oyuncu başka bir takımla anlaşmaya vardı.

Süper Lig’de heyecan sürerken siyah-beyazlı ekibe kötü haber geldi. Beşiktaş’ın kadrosuna katmak istediği yıldız oyuncu başka bir takımla anlaşmaya vardı.

Siyah beyazlıların transferi için yoğun uğraş verdiği 20 yaşındaki kanat oyuncusu Jacob Ondrejka’nın yeni takımı belli oldu.

Belçika basınında yer alan habere göre Elfsborg forması giyen Ondrejka, Antwerp ile sözleşme imzaladı.

İsveçli yıldızın uzun süreli bir kontrat imzalamak üzere şehre gittiği açıklandı.

Belçika temsilcisi Antwerp’in, Ondrejka’nın bonservisi için 1.5 milyon Euro ödeyeceği aktarıldı.

Ondrejka’nın yaz aylarında yeni takımına katılması bekleniyor.

1.80 boyundaki yetenek, bu sezon 5 maçta görev aldı.

Ondrejka bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistle oynadı.

Jacob Ondrejka’nın güncel piyasa değeri ise 1.2 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.