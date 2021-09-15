Beşiktaş’a kötü haber geldi! Maça çıkamayacak

Borussia Dormund ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'a kötü haber geldi.

Bu akşam Alman ekibi Borussia Dormund ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş’ta sakatlık şoku yaşanıyor.

Beşiktaş, Georges-Kevin N’Koudou’nun, sakatlığı nedeniyle bugün UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yapılacak Borussia Dortmund maçının kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, N’Koudou, Süper Lig’in 4. haftasında 11 Eylül’de oynanan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında sağ ayak bileğine darbe aldımıştı.

Bileğinde kapsüler zorlanma ile yumuşak doku travması tespit edilen ve tedavisine devam edilen Fransız futbolcunun ağrılarının sürmesi nedeniyle bu akşam Almanya temsilcisiyle oynanacak müsabakada forma giyemeyeceği duyuruldu.