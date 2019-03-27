Beşiktaş’a yeni transfer

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Mali açıdan daralmaya gidecek olan Beşiktaş yönetimi, altyapı ile yeniden ayağa kalkmayı hedefliyor.

Yeni bir ‘Feda’ dönemine hazırlanan Beşiktaş bu doğrultuda kadroyu da gençleştirmenin planlarını yapıyor.

Ekonomik anlamda çok zor günler geçiren ve futbolculara aylardır ödeme yapamayan yönetim, gelecekte de bu tür sıkıntılar yaşamamak için kolları sıvadı. İlk etapta yüksek maliyetli oyuncuların çoğuyla yollarını ayırarak sadece birkaç tecrübeli isimle yola devam edecek olan yönetim, kadronun geri kalanını ise gençleştirecek. Başkan Orman ve ekibini bu reform için sadece ekonomik sebepler etkilemedi. Bu sezon Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın gibi genç oyuncuların önemli katkılar vermesi ile Trabzonspor’un altyapıdan çıkarılan isimlerle başarılı olması da yönetimi cesaretlendirdi. Beşiktaş’ın altyapısında da hâlihazırda birbirinden kabiliyetli oyuncuların bulunması da işi kolaylaştırıyor. Bu sezon Karius gelmeden önce iki maça çıkan Utku Yuvakuran şimdiden kaleye aday.

Gelecek emin ellerde

Şenol Güneş’in şans vermediği Orkan Çınar’ın da yeni dönemde kadroda olması bekleniyor. Beşiktaş 10 numara bölgesinde de uzun yıllar sıkıntı çekeceğe benzemiyor. U21’deki performansıyla göz kamaştıran Oğuzhan Aydoğan ile ara transfer döneminde kadroya katılan Muhayer Oktay’ın yanı sıra 18 yaşındaki Kartal Kayra Yılmaz arasında ciddi bir rekabet yaşanması bekleniyor. Quaresma’nın ayrılmasından sonra sağ kanat da emin ellerde olacak. Teknik kapasitesi çok yüksek üç oyuncu Mertcan Açıkgöz, Erdem Seçgin ve Bülent Üçüncü’ye de A takımın yolu gözükecek. Son vuruşlardaki üstün başarısıyla dikkat çeken Oğuzhan Akgün’ün de ağabeyi Burak Yılmaz’ın tecrübelerinden faydalanarak geleceğin yıldızı olması için A Takım’a alınması bekleniyor.

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