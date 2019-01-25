Beşiktaş’ın başı Vagner Love ile dertte!

Maaşını bir türlü alamayan Vagner Love’ın FIFA’ya giderk kulübü şikayet edeceği öğrenildi.

Sözleşmede geçen ödemelerini yaklaşık 6 aydır alamadığı öğrenilen futbolcunun kulüp yönetiminden umudunu kestiği belirtiliyor.

Beşiktaş’la sözleşme fesih için 900 bin Euro’ya anlaşan Vagner Love, parasını peşin istedi.

Yönetim, 6 taksit ödemeyi önerdi, Love kabul etmedi. 6 aydır ödeme alamayan Love’ın, FIFA’ya şikayette bulunacağı öğrenildi.

29 maç 11 gol

Geçtiğimiz yılın devre arasında 3 milyon Euro bedelle Alanyaspor’dan Beşiktaş’a transfer olan Vagner Love, Siyah Beyazlı formayla çıktığı 29 karşılaşmada 11 kez ağları havalandırmayı başardı.