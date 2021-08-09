Beşiktaş’ın bomba transferi bugün geliyor

Son şampiyon Beşiktaş’ın anlaşmaya vardığı dünyaca ünlü 10 numara Alex Teixeira bugün İstanbul’a geliyor.

Yıldız futbolcu, saat 16.50’de İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yapacak. 31 yaşındaki Sambacı’yla 3+1 yıllık kontrat imzalanacak. Siyah Beyazlı ekipten flaş bir de paylaşım geldi.

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın yoğun ısrarı sonrasında Çin Ligi ekibi JS Suning’le sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan Alex Teixeira’yla uzun süredir görüşme yapan Kara Kartal, finalde mutlu sona ulaşmıştı. Arabistan ekiplerinden de teklifler olmasına rağmen 31 yaşındaki futbolcunun rotasını Beşiktaş olarak belirlemesini sağlayan yönetim, dünyaca ünlü yıldızı bugün İstanbul’a getirecek.

Tecrübeli 10 numarayı taşıyan uçak, Brezilya’dan havalanıp saat 16.50’de İstanbul’a iniş yapacak. Konuyla ilgili olarak kulüpten yapılan açıklamada, “Saat 16.50’de İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yapacak olan Alex Teixeira’nın karantina süreci olduğundan dolayı taraftar karşılaması yapılmayacaktır” denildi.

Siyah Beyazlılar’la 3+1 yıllık anlaşmaya imza atacak olan Teixeira, Kara Kartal’dan 2.5 milyon Euro artı bonus kazanacak. Hücum hattında 10 numara bölgesinde oynasa da sağ kanat, sol kanat ve ikili formasyonda forvet hattında da görev yapabilen Teixeira, teknik direktör Sergen Yalçın’ın elini oldukça rahatlatacak.

Yıldız ismin tercihini Beşiktaş’tan yana kullanması için yoğun çaba harcayan Josef de Souza da finalde istediğini aldı. Souza, Siyah Beyazlı formayı yakın arkadaşıyla birlikte giyecek.

Beşiktaş’tan flaş paylaşım

Beşiktaş kulübü taraftarları heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu ve kulübün sosyal medyasından “Siz istediniz o geliyor.” mesajlı bir video paylaştı.