Beşiktaş’ın borcu açıklandı

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, kulübün borcunun 6 milyar 264 milyon 803 bin TL olarak açıkladı.

Beşiktaş’ta 2022 yılının son olağan divan kurulu toplantısında faaliyetlerinin okunmasının ardından Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk açılış konuşmasını yaptı.

Yamantürk’ün ardından kürsüye gelen Denetleme Kurulu Üyesi Cem Sezgin, siyah beyazlı kulübün net borcunu açıkladı.

Denetleme Kurulu’nun raporlarına göre Beşiktaş’ın güncel borcu 6 milyar 264 milyon 803 bin 267 TL.