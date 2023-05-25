Beşiktaş’ın eski futbolcusu tutuklandı

Beşiktaş’ta bir dönem forma giyen başarılı futbolcu Douglas’ın yasa dışı silah kullanmaktan tutuklandığı öğrenildi.

Bir dönem Beşiktaş’ta forma giyen Bir dönem Spor Toto Süper Lig’de Beşiktaş ve Sivasspor forması giyen Douglas tutuklandı.

İspanyol basınında Marca’nın haberine göre, son olarak Beşiktaş’ta oynadıktan sonra takımsız kalan Douglas ülkesi Brezilya’da yat limanındaki bir otoparkta silah ile havaya ateş etti.

Yaşanan olay sonrasında harekete geçen Breziyla polisi olay için soruştuma başlatırken, kimliği tespit edilen Douglas annesi adına kaydettiği tabancayı ormanlık alana sakladığını ve ateş edenin kendisi olduğunu itiraf etti.

21 Nisan’da tutuklanma kararı alınan Douglas, kamuya açık alanda yasa dışı silah kullanmaktan yargılandı.

Büyük umutlarla 2014-15 yılında Barcelona’ya 4 milyon euroya transfer edilen Douglas daha sonrasında kariyerinde büyük bir düşüş yaşamış ve kiralık olarak katıldığı Demir Grup Sivasspor’da gösterdiği iyi performans ile 2019-20 sezonunda Beşiktaş’a transfer olmuştu.