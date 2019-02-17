Beşiktaş’ın ‘Fener’ kadrosu belirleniyor

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi için hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor.

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi için kadrosunu belirlemeye başladı.

Şenol Güneş’in derbi için tercih edeceği kadroda Kagawa ve Quaresma’nın da olması bekleniyor.

Spor Toto Süper Lig’de 22. haftayı 2-1’lik Yeni Malatyaspor galibiyetiyle tamamlayan Siyah-Beyazlılar’da gözler, şimdi Fenerbahçe’yle oynanacak lig mücadelesine çevrildi. Teknik direktör Şenol Güneş’in, Vodafone Park’ta oynanacak kritik karşılaşma için kadro konusunda çalışmalara şimdiden başladığı öğrenildi. Yeni Malatya karşılaşmasında attığı golün ardından sevincini bayrak direğine tekme atarak yaşaması sebebiyle hakem Cüneyt Çakır’dan sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Adem Ljajic’in yerine görev, takımın yeri transferi Shinji Kagawa’da olacak. Japon futbolcu, Siyah-Beyazlı formayla ilk kez Fenerbahçe mücadelesine 11’de çıkacak.

Cezasını tamamlamıştı…

Kara Kartal’da Fenerbahçe’nin kadrosunda bir diğer değişiklik ise kanat hattında olacak. 2 maçlık cezasını tamamlamasının ardından Yeni Malatyaspor karşılaşmasıyla birlikte takıma dönen Quaresma, ikinci yarıda oyuna dahil olmuştu. Teknik direktör Şenol Güneş’in, Quaresma’nın yerine sahaya sürdüğü Jeremain Lens’in Yeni Malatyaspor karşısındaki performansından memnun kalmadığı ve bu durumdan dolayı Fenerbahçe derbisinde Hollandalı futbolcunun yerine Portekizli süperstarı sahaya süreceği kaydedildi.