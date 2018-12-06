Beşiktaş’ın kadrosu belli oldu

Galatasaray galibiyeti ile canlanan siyah-beyazlı ekibin Aytemiz Alanyaspor kadrosu belli oldu.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 15’inci haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından, pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş’ın Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın kadrosunda şu isimler yer aldı;

Tolga

Karius

Utku

Gökhan Gönül

Vida

Fatih

Medel

Adriano

Atiba

Necip

Oğuzhan

Ljajic

Dorukhan

Quaresma

Gökhan Töre

Love

Larin

Mustafa

Güven

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