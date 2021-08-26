Yen transferlerle güçlenen Beşiktaş'ın rakipleri belli oluyor.

Yen transferlerle güçlenen Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’nde karşı karşıya geleceği rakipleri belli oluyor.

Bu akşam oynanan Şampiyonlar Ligi Play-Off rövanş maçlarının sona ermesiyle Beşiktaş’ın da yer alacağı torba belli oldu.

Bu akşam oynanan Şampiyonlar Ligi Play-Off rövanş maçlarının sona ermesiyle Beşiktaş’ın da yer alacağı torba belli oldu.

Bu akşam istanbul’da saat 19:00’da yapılacak kura çekimi ile Beşiktaş’ın rakipleri belli olacak.

İşte Şampiyonlar Ligi’nde yer alan takımlar ve oluşan torbalar

1. Torba: Chelsea, Villarreal, Atletico, Manchester City, Bayern Münih, Inter, Lille, Sporting

2. Torba: Real Madrid, Barcelona, Juventus, Manchester United, PSG, Liverpool, Sevilla, B.Dortmund

3. Torba: Porto, Ajax, Shakhtar, Leipzig, Salzburg, Benfica, Atalanta, Zenit

4. Torba: Beşiktaş, Dinamo Kiev, Brugge, Young Boys, Milan, Malmö, Wolfsburg, Sheriff