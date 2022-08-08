Beşiktaş’ın sponsoru belli oldu

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı için sponsor anlaşması yapıldı.

Siyah-beyazlı ekipte hareketlilik yaşanıyor. Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı’nın sponsoru arabam.com oldu.

Basketbol Şube ve Akatlar Spor Kompleksi Tesisinden Sorumlu Yönetici Umut Tahir Güneş, Beşiktaş Erkek Basketbol Takımına yeni sponsorluk anlaşması kazandırdı.

Orta Çizgi’nin edindiği bilgiye göre; Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı arabam.com-Emlak Jet ile isim sponsorluğu konusunda 1 yıllık anlaşma sağladı.

Beşiktaş’ın bu anlaşmadan yaklaşık olarak 36 milyon TL kazanacağı gelen haberler arasında.

Beşiktaş’ın kısa süre içerisinde bu anlaşmayı duyurması bekleniyor.