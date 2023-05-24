Beşiktaş’ın teklifi belli oldu

Beşiktaş Kulübü, performansı ile göz doldura başarılı oyuncu Redmond’da teklifini açıkladı.

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Şenol Güneş’in kalmasını istediği Nathan Redmond için kolları sıvadı. Siyah-beyazlıların Nathan Redmond’a yaptığı teklif belli oldu.

elecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda Nathan Redmond için de kolları sıvadı.

Sezon sonunda mukavelesi bitecek olan ve Premier Lig’den teklifler alan Nathan Redmond’ın takımdaki geleceği merak ediliyordu.

Şenol Güneş’in göreve gelmesi ile gözler görülür şekilde performansı artan İngiliz futbolcu, taraftarın da desteğini kazandı. Yönetim, deneyimli çalıştırıcının gelecek sezon da mutlaka takımda kalmasını istediği Redmond ile orta yolu bulmaya çalışıyor.

1+1 YILLIK SÖZLEŞME ÖNERİLDİ

TRT SPOR’un haberine göre; 1,5 milyon eurodan 1+1 yıllık sözleşme öneren yönetim, oyuncu tarafından gelecek cevabı bekliyor. Haziran ayında çocuğu dünyaya gelecek Nathan Redmond’ın eşi ise ülkesi İngiltere’ye dönmek istiyor. Yönetim, 29 yaşındaki futbolcuyu ikna etmeye çalışıyor.