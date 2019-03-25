Beşiktaş’ın yeni kaptanı Burak Yılmaz

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Trabzonspor’dan siyah-beyazlı ekibe transfer olan Burak Yılmaz ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Beşiktaş’ın yeni kaptanı golcü oyuncu Burak Yılmaz oluyor.

Beşiktaş’a transferi taraftarın tepkisine neden olan Burak Yılmaz, ortaya koyduğu performansla kısa sürede tribünlere kendisini kabullendirmeyi başardı.

Siyah-beyazlı formayla 8 lig maçına çıkan yıldız futbolcu, 663 dakika sahada kalırken rakip ağları 6 kez sarsıp 1 de asist yaptı. Burak, 110 dakikada bir gol atarak daha önce Beşiktaş’ta oynayan Mario Gomez, Demba Ba, Vincent Aboubakar, Cenk Tosun ve Alvaro Negredo gibi isimleri geride bıraktı. 5 isim arasından Burak Yılmaz’a en çok yaklaşan futbolcu ise 119 dakikada bir gol bulan Gomez oldu.

VİDA İLE BİRLİKTE KAPTAN OLACAK

Beşiktaş yönetimi, yeni sezonda Domagoj Vida ve Burak Yılmaz’ı kaptan yapma kararı aldı. Burak Milli Takım’da da Emre’nin oyundan çıkışı sonrası kaptanlık pazubandını takmıştı.

SABAH