Beşiktaşlı Babel, G.Saray’la anlaştı

Alınan kötü sonuçlarla sarsılan Beşiktaş’ta forma giyen Babel’in Galatasaray ile anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.

Terim’e çok yakın bir Galatasaraylı eski oyuncu, Babel’le anlaştıklarını ve sezon sonunda oyuncunun sarı kırmızılı takıma transfer olacağını söyledi.

Beşiktaş’la yeniden mukavele yapmak için 3.2 milyon Euro’da direten Babel’in, Aslan’la yaptığı iddia edilen anlaşmanın detayları hakkında ise bilgi verilmedi.

Genk maçından sonra transfer konusunda açıklama yapan Babel, “Şu anda Flamengo benim için bir seçenek değil. Fiorentina iddialarıyla ilgili de bir şey bilmiyorum.

Geleceğim hakkında bir şey söylemeli miyim, ondan da emin değilim. Söyleyebileceğim tek şey, şu anda menajerim Beşiktaş ile görüşmeler yapıyor. Ben beklemedeyim, ne olacağını bekleyip göreceğiz” demişti.

Beşiktaş Yönetimi ise hem Babel’in hem de Adriano’nun kalma niyetinde olduğunu açıklamıştı.

UEFA’yla Finansal Fair Play anlaşması bulunan Galatasaray, oyuncu satmadan bonservis bedeli bulunan isim alamıyor.

Onyekuru’nun bonservisini alması söz konusu değil ve o bölgeye sezon sonu takviye yapmak durumunda. Bonservisi elinde olan Babel, bu açıdan Galatasaray için cazip.

AKŞAM