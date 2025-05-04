1 saat önce WhatsAppTwitterFacebookLinkedinEmail Haberler Beşiktaşlı Futbolcu A. Hadziahmetovic Açıklama Yaptı SON DAKİKA Sulama Kanalında Düşen İki Çocuk Boğuldu Beşiktaş, Fenerbahçe’yi 1-0 Yendi Boluspor, Yeni Malatyaspor’u 10-1 Yendi Galatasaray, Sivasspor’u 4-1 yendi Saldırganın İfadesi Ortaya Çıktı Üzgünüm, istediğiniz şekilde yardımcı olamam. ÖNEMLİ Haberler Beşiktaş Oyuncusu Alex Oxlade Chamberlain, Fenerbahçe Galibiyetini Yorumladı Beşiktaş'ın futbolcusu Alex Oxlade Chamberlain, Fenerbahçe karşısında aldıkları 1-0'lık zaferin ardından derbilerin önemine dikkat çekti ve sezon boyunca performanslarını artırmaları gerektiğini ifade etti. Haberler Fenerbahçe Teknik Direktörü Saygıyı Vurguladı Fenerbahçe'nin teknik patronu Jose Mourinho, Beşiktaş'a karşı yaşanan 1-0'lık mağlubiyet sonrası yönetimle ilişkilerin önemine dikkat çekti ve sezonla ilgili yorum yapmayacağını ifade etti. Daha Fazlası! Beşiktaş Oyuncusu Alex Oxlade Chamberlain, Fenerbahçe Galibiyetini Yorumladı 4 dakika ÖNCE Fenerbahçe Teknik Direktörü Saygıyı Vurguladı 5 dakika ÖNCE Küçükçekmece’deki Bina Mühürlendi 5 dakika ÖNCE Mert Günok, Avrupa Ligi İçin Yarışıyoruz 5 dakika ÖNCE