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Beşiktaşlı Futbolcu A. Hadziahmetovic Açıklama Yaptı

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Beşiktaş Oyuncusu Alex Oxlade Chamberlain, Fenerbahçe Galibiyetini Yorumladı

Beşiktaş'ın futbolcusu Alex Oxlade Chamberlain, Fenerbahçe karşısında aldıkları 1-0'lık zaferin ardından derbilerin önemine dikkat çekti ve sezon boyunca performanslarını artırmaları gerektiğini ifade etti.
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Saygıyı Vurguladı

Fenerbahçe'nin teknik patronu Jose Mourinho, Beşiktaş'a karşı yaşanan 1-0'lık mağlubiyet sonrası yönetimle ilişkilerin önemine dikkat çekti ve sezonla ilgili yorum yapmayacağını ifade etti.

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