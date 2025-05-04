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Beşiktaşlı Futbolcu M. Günok’tan Açıklamalar CANLI

ÜZGÜNÜM, BU TALEBE CEVAP VEREMEM.

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Aktivistler, FFC’den yardım gemisi talep ediyor

Aktivistler, Gazze'ye insani yardım gönderen Özgürlük Filosu Koalisyonu gemisinin onarımını ve engellenmeden ulaşmasını talep ediyor, ayrıca gemiye bayrak verilmesini savunuyor.
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Kozan’da Motosiklet Kazası Yaşandı

Adana'nın Kozan ilçesinde, polis dur ihtarına uymayan bir motosiklet sürücüsü kaza geçirerek yaralandı. Olay sonrası iki kişi hastaneye sevk edildi ve motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi.

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