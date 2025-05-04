1 saat önce WhatsAppTwitterFacebookLinkedinEmail Haberler Beşiktaşlı Futbolcu M. Günok’tan Açıklamalar CANLI SON DAKİKA Sulama Kanalında Düşen İki Çocuk Boğuldu Beşiktaş, Fenerbahçe’yi 1-0 Yendi Boluspor, Yeni Malatyaspor’u 10-1 Yendi Galatasaray, Sivasspor’u 4-1 yendi Saldırganın İfadesi Ortaya Çıktı ÜZGÜNÜM, BU TALEBE CEVAP VEREMEM. ÖNEMLİ Haberler Aktivistler, FFC’den yardım gemisi talep ediyor Aktivistler, Gazze'ye insani yardım gönderen Özgürlük Filosu Koalisyonu gemisinin onarımını ve engellenmeden ulaşmasını talep ediyor, ayrıca gemiye bayrak verilmesini savunuyor. Haberler Kozan’da Motosiklet Kazası Yaşandı Adana'nın Kozan ilçesinde, polis dur ihtarına uymayan bir motosiklet sürücüsü kaza geçirerek yaralandı. Olay sonrası iki kişi hastaneye sevk edildi ve motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi. Daha Fazlası! Aktivistler, FFC’den yardım gemisi talep ediyor 1 dakika ÖNCE Kozan’da Motosiklet Kazası Yaşandı 1 dakika ÖNCE Trump, Yıldız Savaşları’na benzedi 1 dakika ÖNCE İsrail Ve GKRY Elektrik Projesi Anlaşması 1 dakika ÖNCE