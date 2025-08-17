Beşiktaşlı Orkun Kökçü, oyunu geliştirebiliriz

BEŞİKTAŞ GALİBİYETİNE MEMNUNİYET

Beşiktaşlı futbolcu Orkun Kökçü, Eyüpspor karşısında elde ettikleri 2-1’lik zafer için mutlu olduklarını fakat sahada sergiledikleri oyun kalitesinin daha üst seviyede olabileceğini belirtti. Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Beşiktaş, Eyüpspor’u 2-1’lik skorla mağlup etti. Maç sonrası siyah-beyazlıların yeni transferlerinden Orkun, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başlangıçta iyi bir performans sergilediklerini ifade eden Orkun, “Güzel bir gol bulduk. Sonrasında biraz baskı yedik ve duran toptan kolay bir gol yedik. Devamında şans üretmekte zorlandık. İkinci yarı Rafa Silva’nın özellikleriyle son dakikada golü bulduk. Galip geldiğimiz için mutluyuz ama oyun kalitemiz daha da iyi olabilir. Takım ve bireysel olarak kendimizi geliştirip daha fazlasını yapmalıyız. Yolumuz var, çalışmamız lazım” açıklamasında bulundu.

PERFORMANSA yönelik İYİLEŞME BEKLENTİSİ

Kendi bireysel performansı hakkında bilgi veren 24 yaşındaki futbolcu, “Sadece 5 gün tatil yaptım. Dünya Kulüpler Şampiyonası nedeniyle. Sonrasında Hollanda’ya ailemin yanına gittim. Transfer görüşmeleri ve benzeri süreçlerle birlikte buraya geldim. İlk maça 3-4 günlük antrenmanla çıktım. Bu durum beni tam olarak hazırlamadı. Hala yüzde yüz olduğumu düşünmüyorum. Her gün antrenmana ekstra çalışıp, maçlarda daha fazla süre alırsam daha fit olacağıma inanıyorum. Seviye atlayacağıma da inanıyorum. Şu anda önemli olan, maçlarda 90 dakikaya yakın süre bulmak. Bu süreç bana faydalı olacak. Çalışacağım ve yüzde yüzümü göstereceğim” dedi.

BEŞİKTAŞ’TA OYNAMANIN KÜLTÜREL AĞIRLIĞI

Siyah-beyazlı taraftarlardan gelen eleştirilere de yanıt veren Orkun Kökçü, “Hangi takımda oynadığımızı unutmamamız lazım. Türkiye’nin en büyük kulübü Beşiktaş. Taraftarı olduğum için bunu daha kolay ifade edebilirim. Çok büyük bir kulüpte mücadele ediyoruz. Bunun farkına varmalıyız. Tepkilerin gelmesi normaldir. Biz de oyunumuzu daha iyi sergileyerek taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Bunun için ekstra çalışacak ve güzel sonuçlar elde edeceğiz” diye konuştu.

KEREM AKTÜRKOĞLU İLE İLİŞKİ

Türkiye’ye transfer olması gündemde bulunan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu hakkında da konuşan Orkun, “Kerem, son bir senede çok iyi arkadaşım oldu. Benim transfer dönemimde sıkça görüştük. Şu anda nasıl düşündüğüne dair bir bilgiye sahip değilim. O kendi kararını verecek. Eğer gelirse, bu durum beni mutlu eder. Onun kararının arkasında durması gereken bir karakteri var. Hayırlısı olsun” ifadelerini kullandı.

NDİDİ’YLE İYİ UYUM BEKLENTİSİ

Beşiktaş’ın yeni transferi Wilfred Ndidi ile uyum sağlayacaklarına inandığını belirten Orkun Kökçü, “Ndidi, kendisini kanıtlamış bir futbolcu. Premier Lig’de tecrübeli bir kariyeri var. Bu benim için faydalı olacak. Defansif açımdan en güçlü olduğum yer değil. Orayı Ndidi kapatıyor. Henüz yeterli antrenman yapamadık ama birlikte iyi bir uyum sağlayacağımıza inanıyorum. Sabırlı olmak gerek. Herkes alıştıktan sonra daha güzel bir oyun sergilemek istiyoruz. Şu an 3 puan 3 puandır, mutluyuz” şeklinde sözlerini tamamladı.