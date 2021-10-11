Beşiktaşlı oyuncu ameliyat oldu

Beşiktaş’ta forma giyen ve Altay maçında sakatlık geçiren oyuncu Kenan Karaman ameliyat oldu.

Beşiktaş’tan yapılan açıklama şöyle;

Beşiktaş’ın Süper Lig ’in 7. haftasında Altay ile deplasmanda oynadığı maçta sol el ikinci parmağında kırık oluşan ve milli maç takvimi nedeniyle operasyon planlaması yapılan Kenan Karaman’a, bugün Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde Sağlık Kurulu Koordinatörü Doç. Dr. Tekin Kerem Ülkü ve Prof. Dr. Arel Gereli’nin katıldığı operasyonda plak ve vida ile tespit uygulanmıştır.

Başarılı geçen ameliyat sonrası sağlık durumu iyi olan Kenan Karaman’ın rehabilitasyon sürecine başlanmıştır.