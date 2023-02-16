Beşiktaşlı oyuncu, Çinli ekiple anlaştı

Başarılı futbolcu Josef de Souza, Çin ekibi Beijing Guoan ile anlaşmaya vardı.

Beşiktaş’ta forma giyen Brezilyalı oyuncu Josef de Souza, Çin ekibi Beijing Guoan ile anlaşmaya vardı.

Beşiktaş’ın tecrübeli oyuncusu Josef de Souza takımdan ayrıldı.

DHA’nın haberine göre; 34 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Çin ekibi Beijing Guoan ile anlaşmasının ardından siyah-beyazlı kulüpten sözleşmesinin feshedilmesini istedi. Haberde Brezilyalı oyuncunun Çin ekibi ile 2 yıllık anlaşmaya vardığı belirtildi.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 10 resmi maça çıkan Josef, bu maçlarda 1 gol 1 asistlik katkı sağladı.