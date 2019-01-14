Beşiktaşlı oyuncu için disiplin süreci başladı

Beşiktaş Kulübü, izinsiz röportaj veren golcü oyuncu Vagner Love için disiplin sürecini başlattı.

Beşiktaş Kulübü, yabancı basına kulüp bilgisi dışında röportaj vermesi ve röportajda kullandığı ifadeler nedeniyle Vagner Love hakkında disiplin süreci başlatıldığını açıkladı.

Beşiktaş’tan yapılan açıklama şöyle:

“Kadro dışı bırakılan sözleşmeli oyuncu Vagner Love’un, kulübümüzün bilgisi dışında röportaj vermesi ve söz konusu röportajda kullandığı ifadeler sebebiyle hakkında disiplin süreci başlatılmıştır.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.”

” FIFA’YA GİDERİM” DEMİŞTİ

Beşiktaş’ta kamp kadrosuna alınmayan ve takımdan ayrılması beklenen Vagner Love, “Beşiktaş’ın bana 5 aylık borcu var. Sorun çözülemediği için transfer görüşmesi yapamıyorum. FIFA bu tür durumlarda oyuncuları koruyor. Ödeme yapmazlarsa FIFA’ya giderim” dedi.

HABERTURK