Beşiktaşlı oyuncu özür diledi

Beşiktaş’ta forma giyen golcü oyuncu Vagner Love, Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamasında taraftarla yaşanan olay için özür diledi.

Love, “Gerçekten bir hata yaptım ve özellikle taraftarlardan özür diliyorum” dedi

Brezilyalı oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Göztepe maçının ardından yaşanan olaydan dolayı özür dilerim. Her şeyden önemlisi ben maç kaybetmek istemiyorum. Bir taraftarın eleştirisinin ardından yaptığım davranış tamamen yanlış bir tepki oldu ve bu karakterimin bir parçası değil. Her zaman eleştirilere karşı sessiz kaldım ve bu alanda eleştirilmemi mümkün kıldım. Gerçekten bir hata yaptım ve özellikle taraftarlardan özür diliyorum. Bunun bir tekrarı olmayacak. Benim tek yanıtım şimdi sahada olacak. Takım için elimden geleni yapacağım ve arkadaşlarıma yardımcı olacağım.”

HABERTURK