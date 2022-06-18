Beşiktaşlı oyuncu: Savaşacağım

Beşiktaş yeni sezona bomba gibi hazırlanıyor. Siyah-beyazlı ekibin yeni transferi Saiss ile iddialı konuştu.

Transferindeki en büyük faktörün siyah beyazlı taraftarlar olduğunu dile getiren 32 yaşındaki stoper “Son ana kadar savaşan ve çarpışan bir oyuncu görecekler” dedi.

Beşiktaş’ın yeni transferi Romain Saiss, BJK TV’ye iddialı açıklamalar yaptı. Faslı oyuncu, Beşiktaş’ın hem Türkiye’de hem de Avrupa’da üst sıraları hedefleyen bir takım olduğunu belirterek “Gerçekten çok mutluyum. Beşiktaş’ın bana ona ilgisini ilk duyduğum zaman ciddi anlamda heyecanlandım ve mutlu oldum. Hayatımın yeni bir dönemine başlıyorum. Burada çok başarılı olacağıma ve herkese en iyisini göstereceğime inanıyorum” diye konuştu.

ISMAEL’E ÖVGÜ

Valerien Ismael’le çalışacak olmaktan duyduğu memnuniyeti de dile getiren Saiss “Hoca’mızın futbolculuğu büyük kariyer. Onun gibi bir tecrübeyle çalışmak benim için çok değerli. Transfer sürecinde çok konuştuk. Benden neler istediğini aktardı” dedi. Transferindeki en büyük etkenlerden birini taraftar olduğunu belirten 32 yaşındaki oyuncu “Maçın son anına kadar savaşan, çarpışan bir oyuncuyum. Beşiktaş taraftarı da bunu görecek” dedi.