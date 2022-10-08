Beşiktaşlı oyuncuya İspanya’dan talip

Beşiktaş’ta top koşturma şansı bulmakta zorlanan 23 yaşındaki oyuncu Montero’ya İspanya ekibi Elche talip oldu.

ispanyol basınında yer alan habere göre La Liga ekiplerinden Elche, Beşiktaş’ın kadrosunda düşünmediği Montero için girişimlere başlamaya hazırlanıyor.

Bu sezon sol stoperde oynayan Romain Saiss ve aynı bölgede görev alan Emrecan Uzunhan transferleri sonrası forma şansı bulmakta zorlanan Francisco Montero’nun ülkesine dönmek istediği iddia edildi.

Endülüs bölgesinin yerel gazetesi ABC De Sevilla’ya göre ise İspanyol stopere devre arası transfer döneminde Elche’nin teklifte bulunmaya hazırlandığı kaydedildi. Montero, bu sezon siyah-beyazlı formayla sadece 45 dakika şans bulurken, ligde son oynanan iki maçta -İstanbulspor ve Fenerbahçe- kadroya alınmadı.