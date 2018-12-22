Beşiktaşlı Vida’ya talip

Beşiktaş’ta forma giyen tecrübeli oyuncu Vida için İngiliz ekibinden teklif geldiği öğrenildi.

Beşiktaş’ta gözler ara transfer döneminde yapılacak olan takviyelere çevrilirken, bir yandan da kadrodaki oyunculara gelen teklifler değerlendirmeye alınıyor.

Sezon başında İspanyol file bekçisi Fabri’yi alan Fulham’ın, bu kez de gözünü Domagoj Vida’ya diktiği iddia edildi.

17 haftada 42 gol yiyen Premier Lig ekibinin devre arasında özellikle defansif anlamda takıma takviyeler yapmak istediği stoper için adı geçen bir numaralı ismin Vida olduğu iddia edildi.

Fulham’ın, stoper transferi için 15 milyon euro’luk bir bütçe ayırdığı bu rakama iki stoper birden almak istediği belirtildi.

FOTOMAÇ