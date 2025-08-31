Beşiktaşlılar Okula Destek Verdiler

DERNEK VE GRUPLAR BİR ARAYA GELİYOR

1903 Düzce Beşiktaşlılar Derneği ve Çarşı Düzce Grubu, köy okulunu bakımını yaptı ve malzeme desteği ile yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde öğrencilerin eksiklerini giderdi. Beşiktaşlı taraftar dernek ve grupları, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı öncesinde Çakır Hacı İbrahim Köyü İlkokulu’nun eksikliklerini gidermek için harekete geçti. Siyah-beyaz renklere gönül veren taraftarlar, okulun boya ve badana ihtiyaçlarını karşılayarak sınıfları yeniledi ve okul bahçesine futbol, voleybol ve basketbol sahaları yapıldı.

SPONSOR DESTEKLERİ VE ÇOCUKLARDAN SÜRPRİZ

Sponsorların desteğiyle öğrencilere top, file ve çeşitli spor malzemeleri hediye edildi. Çalışmaları izleyen çocuklar, Beşiktaşlılara sürpriz yaparak, kendi elleriyle Beşiktaşlı futbolcuların isimlerini yazdıkları formalarla futbol maçı oynadı. 1903 Düzce Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Ömer Faruk Kubilay, bu çalışmaların amacıyla ilgili olarak, “Köy çocuklarının motivasyonunu artırmak” olduğunu belirtti.

OKULUN İHTİYAÇLARI VE TEŞEKKÜR

Muhtar Erol Uçar ile okulun ihtiyaçlarını belirlediklerini belirten Kubilay, “Sonrasında el birliğiyle boya, badana yaptık, spor alanlarını hazırladık. İş insanlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız destek verdi. Hep birlikte çok güzel bir organizasyon gerçekleştirdik. Onursal başkanımız Süleyman Seba’nın öğrettiği gibi ‘iyi insan olmadan iyi Beşiktaşlı olunmaz.’ anlayışıyla hareket ediyoruz.” dedi.

ÖĞRENCİLERDEN MEMNUNİYET YORUMU

Öğrencilerden Eslem Yağmur Narin, yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Fenerbahçeliyim ama yine de beğendim. Okulun eski hali yıpranmıştı, böyle daha güzel oldu.” ifadelerini kullandı. Veli Yeşim Altun ise emeği geçenlere teşekkür ederek, “Çok ihtiyacımız vardı, vesile olanlardan Allah razı olsun. Köy okulları için böyle hizmetler çok kıymetli.” dedi.

MUTAHPIL UÇAR’DAN DEĞERLİ AÇIKLAMALAR

Muhtar Uçar, okulun 1957 yılından beri bölgeye hizmet verdiğini ve çevre köylerde kalan tek ilkokulun burası olduğunu ifade etti. “50 öğrencimiz var. Okulumuzun boyasını, spor sahalarını ve malzemelerini karşılayan Beşiktaşlı dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu gibi değerleri kaybetmememiz gerekiyor.” şeklinde konuştu.