Beşiktaş’ta 3 isim gidici

Sezona pek de iddialı bir giriş yapamayan Beşiktaş’ta Şenol Güneş’in gözüne giremeyen 3 oyuncunun gönderileceği iddia edildi.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de geride kalan 8 haftada aldığı 4 galibiyet ve 3 beraberlikle 15 puan topladı. Ligde 3. sırada bulunan siyah beyazlı ekipte teknik direktör Şenol Güneş’in gözüne giremeyen 3 futbolcuyla yollar ayrılacak.

Yeni Şafak’ın haberine göre sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Tolga Zengin, Mustafa Pektemek ve Atiba ile sözleşme yenilenmeyecek.

Beşiktaş’ta, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan başka oyuncular da bulunuyor. Yönetim bu isimler için de düğmeye bastı.

Habere göre, 2017-18 sezonunda gösterdiği başarılı performansın ardından Brezilyalı yıldız Anderson Talisca’yı takımda tutmayı başaramayan Beşiktaş yönetimi, aynı sorunu kontratı bu sezonun sonunda biten oyuncularda yaşamak istemiyor.

Takımın en golcü oyuncusu Ryan Babel ve bu sezon gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Pepe’nin sözleşmeleri sezon sonunda sona eriyor. Babel ile sözleşme yenilemek isteyen yönetim için en büyük sorun Hollandalı yıldızın talep ettiği zam.

Pepe için de benzer bir durumun söz konusu olduğu belirtilen haberde oyuncunun ilerleyen yaşının soru işaretleri oluşturduğu ve son kararın teknik heyet raporu ve Portekizli yıldızın düşüncelerine göre verileceği vurgulandı.

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