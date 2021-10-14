Beşiktaş’ta 5 isim kadroda yok

Süper Lig’de heyecan devam ediyor. Beşiktaş’ın Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geleceği maçın kadrosunda 5 ismin yer almadığı açıklandı.
Beşiktaş’ın Medipol Başakşehir maçı kadrosu açıklandı. Miralem Pjanic, Mehmet Topal, Kenan Karaman, N’sakala ve Kevin N’Koudou, Başakşehir maçı kadrosunda yer almadı.
Beşiktaş’ın Başakşehir maçı kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Ersin, Mert, Valentin Rosier, Rıdvan, Montero, Josef de Souza, Salih, Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba, Larin, Ghezzal, Necip Uysal, Welinton, Vida, Serdar, Güven, Umut, Teixeira