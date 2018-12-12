Beşiktaş’ta Babel krizi devam ediyor

Beşiktaş'ta golcü oyuncu Babel ile ilgili kriz devam ediyor

Beşiktaşlı bir taraftarla yaşadığı küfürlü konuşma sonrası büyük tepki gören Babel, kriz yaratmaya devam ediyor.

Beşiktaş yönetimi, taraftarla yaşadığı polemiğin ardından ihtar cezası verdiği Babel’e 2.2 milyon euro’luk bir teklif sundu. Ancak 3 milyon euroda direten Hollandalı yıldız ile uzlaşma sağlanamadı.

Beşiktaş’ta taraftarla yaşadığı polemik ve bir türlü iyileşmeyen sakatlığı ile gündemde olan Ryan Babel’in yeni sözleşme görüşmelerinde de sorun yarattığı ortaya çıktı.

Siyah-beyazlıların yılda 2.1 milyon euro kazanan Hollandalı yıldıza 2.2 milyon Euro teklif ettiği ancak tarafların uzlaşma sağlayamadığı belirtildi. İlk görüşmeden itibaren 3 milyon euroda direten Hollandalı yıldızın takımdan ayrılmak istediği, bu nedenle de indirime yanaşmadığı gelen bilgiler arasında. Babel’e şu ana kadar bir teklif gelmediği de öğrenildi.

SABAH