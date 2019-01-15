Beşiktaş’ta Burak Yılmaz gelişmesi

Golcü oyuncu Burak Yılmaz, Akhisar maçı için takımı ile beraber çalıştı.

Beşiktaş Kulübü’ne transferi ile tartışma yaratan Burak Yılmaz, Akhisar maçı için takımı ile beraber çalıştı.

Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısının açılış maçında Beşiktaş, cuma günü deplasmanda Akhisarspor ile karşılaşacak.

Trabzonspor’da sakatlık geçiren ve daha sonra kadro dışı kalan Burak Yılmaz’ın antrenman eksikliği bulunuyordu.

Antalya kampının ilk günlerinde takıma katılan ve burada bireysel antrenmanla kendini hazırlayan golcü futbolcu, İstanbul’daki antrenmanlarda takımla beraber çalışmalara başladı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Beşiktaş, antrenmanın ilk yarım saatinde salonda çalıştı.

Siyah-beyazlılar antrenmanın kalan bölümününde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

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