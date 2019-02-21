Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku yaşanıyor.

Spor Toto Süper Lig’de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş’ta Burak Yılmaz şoku yaşanıyor.

Siyah-beyazlı ekip, Şenol Güneş’in saha ortasında yaptığı toplantıyla idmana başladı.

Antrenmanda istasyon çalışmalarının ardından çeşitli pas organizasyonları üzerinde duruldu.

Çift kale maçla sona eren idman sonrasında Shinji Kagawa, Cyle Larin, Güven Yalçın, Gökhan Gönül ve Ricardo Quaresma bir süre şut çalışması gerçekleştirdi.

Öte yandan BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmana siyah-beyazlı takımın forvet oyuncusu Burak Yılmaz katılmadı.

Bir süre salonda çalışan tecrübeli oyuncu daha sonra fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı koşu yaptı.

Antrenmana gözünde yaşadığı sorun devam eden Oğuzhan Özyakup da katılmadı.

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