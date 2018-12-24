Beşiktaş’ta dev takas

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında dev bir takas gerçekleşecek.

Bu yıl Süper Lig’de bir türlü dikiş tutturamayan Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında dev bir takas gerçekleşecek.

Orta saha için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Tolgay Arslan’ın transferi için Beşiktaş’a takasta Ozan Tufan’ı teklif etti. Siyah-beyazlı kulüp ise son kararını verdi.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Tolgay Arslan transferi konusundaki pazarlıklar devam ederken görüşmenin detayları da ortaya çıktı.

Skorer’in edindiği bilgiye göre; Fenerbahçe Tolgay Arslan’ı kadrosuna katmak için Ozan Tufan’ı takasta düşünüyor. Siyah-beyazlı rakibe genç futbolcu teklif edilirken karşı yanıt olumsuz oldu.

Beşiktaş, uzun süredir forma şansı bulamayan Ozan Tufan’ın fiziksel eksiklikleri sebebiyle hazırlanma sürecinin uzayacağını ve ikinci yarıda kullanılamayacağını düşündüğünden bu takası veto etti.

Sarı-lacivertlilerin ezeli rakinin kapısını farklı bir teklifle çalıp çalmayacağı ise merak konusu…

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