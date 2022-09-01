Beşiktaş’ta flaş ayrılık

Beşiktaş’ta hareketlilik yaşanıyor. Siyah-beyazlı ekipte Kenan Karaman Almanya’ya geri dönüyor.
Beşiktaş forması giyen Kenan Karaman, Schalke 04 ile anlaşmaya vardı.
Milli futbolcu sağlık kontrolünden geçtikten sonra yeni kulübüyle 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
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Alman ekibi, 28 yaşındaki oyuncu için siyah-beyazlılara bonservis bedeli ödemeyecek.
2021 yılında Beşiktaş’a transfer olan milli futbolcu, siyah-beyazlı takımla çıktığı 35 maçta 2 gol kaydetti.
Kenan daha önce Almanya’da Hoffenheim, Hannover ve Fortuna Düsseldorf formaları giymişti.