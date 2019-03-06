Beşiktaş’ta haciz şoku

Türkiye’nin köklü kulüplerinden olan Beşiktaş’ta U21 takımının, Kayseri dönüşü otobüsü durduruldu.

Siyah-beyazlıları taşıyan ve bir turizm şirketine ait olan otobüs hakkında haciz nedeniyle bağlama kararı olduğu ifade edildi.

Beşiktaş U21 Takımı’nın otobüsü, Kayserispor maçı sonrasında tesislere dönerken, jandarma tarafından durduruldu. Siyah-beyazlıları taşıyan ve bir turizm şirketine ait olan otobüs hakkında haciz nedeniyle bağlama kararı olduğunu bildiren jandarma yetkilileri, oyuncuların inmesini talep etti.

Kayserispor U21 Takımı’nı 3-0 yenmenin moraliyle İstanbul’a dönen siyah-beyazlılar kısa süreli bir şok yaşadı. Takımın teknik direktörü Yasin Sülün, idari menajer Ali Naibi’yi aradı. Naibi de telefonla konuştuğu jandarma yetkililerini, takımın tesislere kadar gitmesi konusunda ikna etti.

HÜRRİYET