Beşiktaş’ta imzalar atılıyor

Siyah-beyazlı ekip, Konyaspor’un orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic için harekete geçti.

Yeşil-Beyazlılar, Beşiktaş’ın teklifiyle ilgili şaşırtıcı bir cevap verdi.

Beşiktaş, Konyaspor’un orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic’i kadrosuna katmak üzere. Konyaspor ile yapılan pazarlıklar sonrası iki tarafın, 3 milyon Euro civarında bir bonservis ve sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında anlaşma aşamasına geldiği kaydedildi.

Beşiktaş ayrıca Konyaspor’a oyuncunun oynayacağı maç sayısına göre maksimum 1 milyon Euro’yu bulan bonuslar ödemeyi de kabul etti.

İki kulüp arasındaki resmi anlaşmanın tam olarak sağlanmasından sonra, Bosnalı orta saha ile 4.5 yıllık sözleşme imzalanacak.

Konyaspor’a 2016 yılının ara transfer döneminde 500 bin Euro bonservis bedeli ile Bosna Hersek’in Zeljeznicar ekibinden transfer edilen Amir Hazdiahmetovic için Galatasaray ve Trabzonspor’un da ilgisinin olduğu transferde Beşiktaş imza aşamasına yaklaştı.

Yeşil-beyazlı ekiple bu sezon 18 maça çıkan Amir, 3 gol atıp, 2 gole de asistlik yaptı. 25 yaşındaki Amir Hadziahmetovic, 2016 yılından itibaren Konyaspor’da 199 maçta forma giydi