Beşiktaş’ta Josef için karar verildi

Beşiktaş yönetimi, kararını verdi. Siyah-beyazlı ekip, Josef de Souza ile yeni sözleşme imzalayacak.

Beşiktaş yönetiminin, Josef de Souza’nın sözleşmesindeki opsiyonu kullanarak Breziyalı yıldızla yeni sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

eşiktaş’ta ara transfer dönemi çalışmaları aralıksız devam ederken, takım içinde de sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncuların durumu da masaya yatırılıyor. Siyah-beyazlılarda bu isimlerin başında Josef de Souza geliyor. Brezilyalı yıldız Ankaragücü maçından sonra gördüğü kırmızı kart, aldığı ceza ve sonrasında söylediği “Kendimi güvende hissetmediğim bir ligde kalamam” sözleriyle bir anda kendisine karşı bakış açısını değiştirmişti. Ancak aradan geçen kısa süre içinde Josef’in bu bakış açısını değiştirdiği öğrenildi.

CEVAPTAN MEMNUN OLMADI

Josef De Souza’nın form durumundaki düşüşün Türkiye’de kendisini güvende hissetmekle alakalı olmadığı, kendisine yeni sözleşme önerilmediği için olduğu ortaya çıktı. Geçen sezon transferinde aracı olduğu Alex Teixeira’nın ayrılmasından sonra keyfi kaçan Josef, geçen ay önce siyah-beyazlı yetkililerle bir araya geldi ve sözleşmesinde yer alan opsiyonun kullanılıp kullanılmayacağı konusunda bilgi istedi. Sambacı, kendisine verilen ‘Henüz erken’ yanıtı üzerine yeniden harekete geçti ve yönetime bir kez daha başvurarak yeniden ‘görüşme’ talep etti.

ANLAŞMA AN MESELESİ

Beşiktaş’ta son dönemdeki performansıyla şaşkınlık yaratan Josef de Souza için önemli bir adım atılacak. Ankaragücü maçında yaşanan olayın ardından form grafiği hep aşağıya doğru giden Josef, sezon sonunda Brezilya’ya dönebileceğini söylemişti. Beşiktaş’taki kontratı sezon sonu sona erecek olan 33 yaşındaki ön liberoyla Antalya kampı öncesinde bir araya gelecek olan yönetimin, oyuncunun takımdaki geleceğini şekillendireceği belirtildi. Josef de Souza’nın da kalmak istediğini söyleyeceği ve Brezilyalı yıldızın sözleşmesindeki opsiyonun kullanılacağı öğrenildi.

GREMIO TAKiPTE

Brezilya Serie B ekiplerinden Gremio, sezon sonunda Beşiktaş ile olan sözleşmesi sona erecek olan Josef de Souza’yı transfer listesine aldı. 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, Gremio’da iz bıraktı ve taraftarların hayran olduğu biri.